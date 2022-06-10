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PornHub уволил единственного сотрудника из России

Компания PornHub уволила единственного сотрудника из России, занимавшегося маркетингом

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Руководство популярного порносайта PornHub уволило единственного российского сотрудника Дмитрия Колодина, который занимался маркетингом в России. Об этом бывший сотрудник компании рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Колодина, увольнение было для него вполне ожидаемым с февраля, но офис Pornhub «не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов».

«Что касается моей работы, я понял, что все встало на стоп, и было очевидно, что стоп этот сильно надолго. Я никогда не работал в штате PornHub и был наемным консультантом все эти шесть лет по контракту», — сообщил он. Специалист также признался, что «всей душой лежал к сервису» и своим «коммуникациям с моделями».

Бывший сотрудник портала рассказал, что в конце февраля в соцсетях распространяли фейк, что PornHub одним из первых приостановил работу в России. В Twitter также публиковали ложную информацию о том, что на порносайте появилась заглушка в поддержку украинских войск, добавил он. По словам Колодина, после этого ему стали поступать угрозы с неизвестных номеров.

PornHub — один из самых популярных порнографических сайтов в мире. В 2016 году сайт был полностью заблокирован Роскомнадзором на всей территории России, однако в 2017 году регулятор снял запрет на ресурс и ограничил доступ только к некоторым страницам сайта. В том же году PornHub ввел для российских пользователей обязательную авторизацию через социальную сеть «ВКонтакте».

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Асель Минбаева
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