Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Анну Семенович высмеяли в сети за неудачный фотошоп

Бывшую солистку группы «Блестящие» Семенович уличили в неудачном применении ретуши на фото

Фото: @ann_semenovich

Поклонники уличили бывшую солистку группы «Блестящие» Анну Семенович в неудачном применении фотошопа. Соответствующие комментарии появились под ее публикацией в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

43-летняя знаменитость разместила два фото с отдыха в Турции. На опубликованных снимках поп-исполнительница позирует на яхте в купальнике фиолетового цвета с разрезом под грудью. При этом сверху она надела розовую кофту из прозрачной ткани. «Время с семьей бесценно. В Москве мы нечасто видимся. Я много работаю, много летаю и часто не получается приезжать в гости к своим близким людям», — подписала пост Семенович.

Многие подписчики высмеяли исполнительницу за неумелое применение инструментов ретуши. «Все супер, только хотелось бы меньше фотошопа, особенно на второй фотке!», «Что с правой ногой? Откусила акула или фотошоп?», «На втором фото немного косячный фотошоп», «Ну зачем вам фотошоп? Какая есть, такая и красивая», «Анна, зачем ретушируете фото? Будьте сами собой. Ваши лишние килограммы вас не портят», — высказывались они.

Раннее в июне Анна Семенович поделилась снимком без макияжа. На опубликованных фото артистка позировала, лежа в белом банном халате на шезлонге из кожи. При этом на кадрах видно, что звезда не стала наносить на лицо косметику и уложила волосы в небрежные кудри.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Курс рубля ускорил рост
Мясников назвал самое безвредное мороженое
В «Яндексе» объяснили смену названия бывших ресторанов «Макдоналдса» на картах
Джон Малкович высказался об отъезде кинематографистов из России
Захарова назвала реакцию Британии на смертный приговор наемникам истерикой
НАСА объявило запуске проекта по изучению НЛО
Арестованный по делу о хищении Олег Митволь заключил сделку со следствием
В ДНР оценили численность украинских военных вокруг Славянска
Tesla перестала нанимать новых сотрудников
В Москве иномарка сбила курьера на электровелосипеде и попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.