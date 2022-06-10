Анну Семенович высмеяли в сети за неудачный фотошоп

Бывшую солистку группы «Блестящие» Семенович уличили в неудачном применении ретуши на фото

Поклонники уличили бывшую солистку группы «Блестящие» Анну Семенович в неудачном применении фотошопа. Соответствующие комментарии появились под ее публикацией в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

43-летняя знаменитость разместила два фото с отдыха в Турции. На опубликованных снимках поп-исполнительница позирует на яхте в купальнике фиолетового цвета с разрезом под грудью. При этом сверху она надела розовую кофту из прозрачной ткани. «Время с семьей бесценно. В Москве мы нечасто видимся. Я много работаю, много летаю и часто не получается приезжать в гости к своим близким людям», — подписала пост Семенович.

Многие подписчики высмеяли исполнительницу за неумелое применение инструментов ретуши. «Все супер, только хотелось бы меньше фотошопа, особенно на второй фотке!», «Что с правой ногой? Откусила акула или фотошоп?», «На втором фото немного косячный фотошоп», «Ну зачем вам фотошоп? Какая есть, такая и красивая», «Анна, зачем ретушируете фото? Будьте сами собой. Ваши лишние килограммы вас не портят», — высказывались они.

Раннее в июне Анна Семенович поделилась снимком без макияжа. На опубликованных фото артистка позировала, лежа в белом банном халате на шезлонге из кожи. При этом на кадрах видно, что звезда не стала наносить на лицо косметику и уложила волосы в небрежные кудри.