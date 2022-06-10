Министерства спорта России и ДНР создадут волонтерские центры ГТО

Министерства спорта РФ и ДНР создадут волонтерских центров ГТО на территории ДНР

Министерство спорта РФ и Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики в пятницу подписали соглашение об организации волонтерских центров ГТО на территории ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение подписали заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков и президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

«Думаю, с учетом потребности, при поддержке корпорации мы откроем необходимое количество волонтерских центров. Завтра будет благотворительный вечер Ирины Винер-Усмановой, все деньги пойдут на помощь братским республикам, можно перечислять бесконечно. Без корпорации и иных партнеров было бы трудно, — отметил Одес Байсултанов. — Волонтерских центров — столько, сколько необходимо, нет проблем с желающими, есть определенные ограничения, связанные с безопасностью. Все федерации проявили готовность, мы проложили маршрут. Но одним волонтерским центром все не решишь».

«Надеюсь, они [волонтерские центры] будут разрастаться в геометрической прогрессии, а потребность населения есть, — отметил заместитель председателя Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ Константин Бочарников. — Спорт нуждается в идеологическом содержании. Надеюсь, наши инициативы будут услышаны на самом высшем уровне, спорт станет частью жизни».

