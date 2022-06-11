Организовавшей фонд помощи участникам СВО жене офицера сожгли машину

В Нижнем Новгороде организовавшей фонд помощи участникам СВО жене офицера сожгли авто

Жительнице Нижнего Новгорода Наталье Абиевой, которая организовала фонд помощи участникам специальной военной операции (СВО) «Подарки из дома 152», сожгли автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, это месть за созданный ею фонд. «Мы заметили разбитое стекло, пожарные определили, что машина была облита каким-то горючим средством и ее подожгли. Машин стояло много, выбрали мою. Я ни капли не сомневаюсь, что это все из-за моей работы в фонде поддержки военнослужащих», — подчеркнула Абиева.

Она добавила, что ей, супруге военного офицера, постоянно присылают угрозы в социальных сетях. Жительница Нижнего Новгорода считает, что кого-то раздражают ее поступки и то, что люди присоединяются к фонду. Однако женщина подчеркнула, что будет продолжать свое дело.

Абиева добавила, что делает это, в том числе, и ради двух своих сыновей-подростков.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее главными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

