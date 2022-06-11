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Каждый шестой немец стал реже питаться из-за роста цен на еду

Социологи INSA выяснили, что в Германии каждый шестой нерегулярно питается из-за инфляции

Фото: Davide Cantelli / Unsplash

Каждый шестой житель Германии стал реже питаться из-за роста цент на продукты, к которому привела инфляция. Об этом сообщает таблойд Bild со ссылкой на исследование социологического института INSA.

По данным издания, пропускать приемы еды вынуждены 16 процентов немцев, а 13 процентов пока рассматривают такую возможность, если рост цен продолжится. Однако отмечается, что 68 процентов жителей Германии на продуктах не экономят.

Задуматься о расходах на питание пришлось тем семьям, чей доход не превышает тысячу евро. К этой категории социологи отнесли 32 процента опрошенных.

При этом 42 процента респондентов заявили, что не стали реже есть, однако пересмотрели свой рацион, частично заменив мясо и рыбу более дешевыми продуктами. Кроме того, 41 процент опрошенных сообщили, что стали делать покупки в более дешевых магазинах.

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Социологи также подчеркнули, что 44 процента жителей Германии собираются в этом году сэкономить на отпуске.

По данным издания, в исследовании, проведенном 7 июня, приняли участие 1002 человека.

Ранее стало известно, что рост цен в Европе побил очередной рекорд. Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента.

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Константин Лысяков
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