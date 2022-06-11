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Российские войска уничтожили две установки РСЗО «Град» на Украине

Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили две установки РСЗО «Град» на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции уничтожили свыше 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, также были уничтожены девять полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. Кроме того, российская ПВО сбила 12 украинских дронов в Харьковской области и ЛНР, а также три снаряда РСЗО «Ураган».

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В июне депутат Государственной Думы от Чечни, Герой России Адам Делимханов выразил надежду на то, что она завершится к концу 2022 года.

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Сергей Истомин
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