Росавиация снова продлила ограничение полетов на юге и в центре России

В Росавиации сообщили о продлении ограничений на полеты на юге и в центре РФ до 18 июня

На юге и в центральной части России продлеваются ограничения на полеты до 18 июня. Об этом в субботу, 11 июня, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Под режим временного ограничения попали 11 российских аэропортов. Полеты пока запрещены в авиагавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Симферополя и Элисты. Нет возможности самолетам также подлететь к Курску и Ростову-на-Дону.

Российским авиакомпаниям рекомендовали в Росавиации искать альтернативные направления для перевозки граждан и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Уточняется также, что все остальные авиагавани работают в штатном режиме.

Ранее было известно об ограничениях на полеты в аэропорты юга и центральной части страны до 12 июня.

24 февраля президент России объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В этот же день Росавиация ввела ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России.