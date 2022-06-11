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Названа дата пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина

Пленарное заседание ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина состоится 17 июня

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Названа дата пленарного заседания 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Фонда Росконгресс.

Российский лидер станет участником заседания, которое состоится 17 июня. В роли модератора выступит главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Главная тема форума 2022 года — «Новый мир — новые возможности». Мероприятие пройдет в период с 15 по 18 июня.

Ранее сообщалось, что в рамках выставочной экспозиции ПМЭФ будут представлены проекты, демонстрирующие потенциал субъектов Российской Федерации. Информация об уникальных продуктах и инвестиционных проектах других регионов страны, принимающих участие в выставке, будет дополняться и публиковаться на официальном сайте ПМЭФ-2022 в разделе «Выставка».

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Алиса Дмитриева
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