Названа дата пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина

Пленарное заседание ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина состоится 17 июня

Названа дата пленарного заседания 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Фонда Росконгресс.

Российский лидер станет участником заседания, которое состоится 17 июня. В роли модератора выступит главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Главная тема форума 2022 года — «Новый мир — новые возможности». Мероприятие пройдет в период с 15 по 18 июня.

Ранее сообщалось, что в рамках выставочной экспозиции ПМЭФ будут представлены проекты, демонстрирующие потенциал субъектов Российской Федерации. Информация об уникальных продуктах и инвестиционных проектах других регионов страны, принимающих участие в выставке, будет дополняться и публиковаться на официальном сайте ПМЭФ-2022 в разделе «Выставка».