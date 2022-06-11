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Украина более чем наполовину снизила выпуск металлопродукции

Выпуск металлопродукции на Украине снизился на 52,7 процента с января по май 2022 года

Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press

Украина более чем наполовину снизила выпуск металлопродукции за период с января по май этого года. Об этом сообщило объединение «Укрметаллургпром», передает ТАСС.

По данным объединения, общий объем выпуска металлопродукции в стране за указанный период снизился на 52,7 процента. Так, было произведено 4,15 миллиона тонн чугуна (46,7 процента к аналогичному периоду прошлого года), 4,24 миллиона тонн стали (47,2 процента), 3,79 миллиона тонн проката (47,3 процента).

При этом в первом квартале 2022 года производство проката сократилось на 34,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, стали — на 31,2 процента, чугуна — на 34,1 процента. Как отмечает «Укрметаллургпром», из-за обострения конфликта на Украине многие металлургические предприятия были остановлены и переведены в режим горячей консервации.

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Марина Совина
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