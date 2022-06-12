В Эстонии призвали Запад не иметь «никаких деловых связей» с Россией

Премьер Эстонии Каллас заявила, что Запад не должен иметь никаких деловых связей с Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к союзникам и призвала их не иметь никаких деловых связей с Россией. Ее колонка опубликована в газете The Telegraph.

По ее словам, в основе политики Запада должно быть понимание того, что российская угроза не исчезнет в одночасье. «Нельзя возвращаться к деловым отношениям как раньше. На самом деле, в принципе не должно быть никаких деловых связей», — заявила политик, отметив, что «газ может быть дорогим, но свобода бесценна».

Каллас подчеркнула, что происходящее на Украине коренным образом изменило обстановку в области безопасности в Европе. В связи с этим она предостерегла Запад от преждевременных призывов к прекращению огня и миру. «Нам необходимо продолжать изолировать агрессора как экономически, так и политически», — отметила эстонский премьер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.