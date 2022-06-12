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Экономист назвал главного виновника провала санкций против России

Экономист Колташов: западные эксперты виноваты в провале санкций против России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Главным виновником провала санкций Запада против России являются нобелевские лауреаты по экономике за последние 30 лет. Такое мнение выразил экономист Василий Колташов в разговоре с агентством «Прайм».

По его словам, «гиганты экономической мысли» не смогли объяснить западным политикам, что антироссийские «санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъема товарных рынков и тотальной инфляции».

Другим провалом специалист назвал отсутствие внятного, разработанного плана действий в сложившейся ситуации. «Было продемонстрировано, что главная слабость Запада — ничтожество его интеллектуальной и аналитической элиты», — уличил западных экспертов в некомпетентности Колташов.

Рекордный рост цен наблюдается по всей Европе. Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента. Речь идет о седьмом подряд рекорде — в апреле показатель достигал 7,4 процента. Основной вклад вносит удорожание энергоносителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Марина Совина
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