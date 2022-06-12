Российские ракеты «Калибр» уничтожили украинский склад с западным оружием

Минобороны сообщило об уничтожении «Калибрами» поставленных Киеву Западом ПТРК и ПЗРК

Российские военные с помощью крылатых ракет «Калибр» уничтожили в Тернопольской области крупный склад поставленных Украине из США и ЕС партий западного оружия и боеприпасов к ним. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — заявил представитель Минобороны.

Днем ранее Конашенков сообщал об уничтожении базы иностранных украинских наемников в Харьковской области. Он рассказал, что самолеты российских ВКС нанесли удар по полевому лагерю наемников в районе Авдеевки под Харьковом и полностью уничтожили объект ВСУ.