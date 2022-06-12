Спасение годовалого медвежонка от голодной смерти в Якутии попало на видео

В Якутии водители спасли медвежонка, голова которого застряла в баке из-под топлива

В Нерюнгринском районе Якутии водители помогли годовалому медвежонку избавиться от бака из-под топлива, в котором застряла его голова, и тем самым спасли зверя от голодной смерти. Процесс спасения попал на видео. О доброте якутских шоферов сообщает Telegram-канал Baza.

Операция по снятию бака с морды косолапого малыша, которого заметили врезающимся в дорожный отбойник, заняла пару десятков минут. На записи видно, как медвежонка с помощью веревок пытаются обездвижить и зафиксировать бак в удобном положении. Затем водители с успехом снимают канистру. «Все, Миха. А теперь разбегаемся!» — подвел итоги оператор.

Ранее стало известно о медведице в парке дикой природы вблизи испанского города Леон, которая вступила в смертельную схватку с самцом ради защиты детеныша и выжила, упав с 30-метровой высоты. Затем защищавшая медвежонка самка через несколько секунд встала на лапы и, хромая, ушла с места происшествия.