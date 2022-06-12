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В Чехии цены на бензин достигли исторического максимума

Цены на бензин на автозаправочных станциях в Чехии достигли исторического максимума

Фото: David W Cerny / Reuters

Цены на бензин на автозаправочных станциях в Чехии достигли исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные компании CCS, пишет ТАСС.

Отмечается, что стоимость одного литра бензина в республике составила в среднем 47,31 кроны (около 2,06 доллара). Литр дизельного топлива стоит в среднем 46,53 кроны (примерно два доллара).

Год стоимость литра бензина в Чехии составляла в среднем на 16,79 кроны (около 0,7 доллара по курсу того времени) меньше, литр дизельного топлива — на 20,53 кроны (около доллара 0,9) меньше, чем на пике роста цен на автомобильное топливо в стране.

Ранее президент США Джо Байден нашел новое объяснение росту цен на бензин и инфляции в стране. По его словам, сложившаяся экономическая ситуация связана с помощью Украине. «Это субпродукт, который мы ожидали после того, как решили помогать Киеву. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО», — сказал он.

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Марина Совина
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