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В Совфеде предупредили о возможном появлении ядерного оружия НАТО в Финляндии

Сенатор Пушков предупредил, что в Финляндии возможно появление ядерного оружия НАТО
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков предупредил о возможном появлении ядерного оружия НАТО в Финляндии в своем Telegram-канале.

Как отметил член Совфеда, Финляндия взяло курс на почти полный разрыв связей с Россией, вывод всех компаний с российского рынка и интеграцию в НАТО, которая допускает размещение военных баз и ядерного оружия на территории страны. «Финансовые потери — а они значительны — не принимаются во внимание», — подчеркнул он.

По мнению сенатора, такие действия являются разрывом с политикой добрососедства. «За этим стоит идеологическая мотивация, поскольку Финляндия от этого ничего не выиграет, только проиграет», — констатировал Пушков. Он добавил, что потери будут и в финансовом, и в экономическом плане, и в плане безопасности.

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Марина Совина
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