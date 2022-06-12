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МИД поздравил с Днем России картинкой с военными шлемами

МИД опубликовал поздравительную картинку ко Дню России с военными шлемами

Изображение: МИД России

МИД опубликовал поздравительную картинку ко Дню России. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

На картинке изображены шлемы, которые использовались вражескими армиями разных эпох. Так, первым в перечне оказался рыцарский шлем топфхельм, очевидно, символизирующий Тевтонский орден времен Ледового побоища. Далее следуют польский шлем крылатого гусара времен Смуты XVII века, наполеоновская шляпа и каска солдата Вермахта. Завершает ряд пустой квадрат.

Над головными уборами размещена надпись «Мы вежливо просили их не расширяться на Восток».

День России отмечается 12 июня.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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