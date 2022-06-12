Daily Express: Запад не может игнорировать интересы РФ, преуменьшая ее экономическую силу

Попытки преуменьшения российских экономических возможностей в конечном счете приведут к ошибкам во внешней политике западных стран, интересы Москвы нельзя игнорировать из-за ее роли в экономике мира. Неэффективность западных санкций в отношении России признал обозреватель газеты Daily Express Джонатан Саксти.

«Россия играет огромную роль в экспорте продовольствия и энергии. Еда и топливо нам нужны больше, чем кофейни и мобильные приложения. Экономика, ориентированная на первое, в итоге более устойчива», — резюмирует автор статьи невозможность игнорирования реального положения вещей. Он добавил, что Запад не сможет исключить Россию из глобальной экономики из-за ее ресурсов, территории и высокого показателя образованного населения.

Саксти отметил, что «Россия находит пути на западные рынки даже через сторонние нефтеперерабатывающие заводы», поэтому все попытки ограничить ее экспорт будут возвращаться Западу в виде серьезных последствий для собственной экономики.

Ранее итальянский обозреватель Андреа Мураторе в статье для портала Inside Over заявил, что в Европе началась паника из-за ответа России на санкции, а экономическое противостояние с Российской Федерацией несет для европейцев экзистенциальную угрозу. По его прогнозам, Евросоюз постигнет рецессия, а для ее решения предлагается сократить количество денег в экономике. При этом уровень зарплат падает, и люди начинают сильно экономить из-за высокой инфляции.