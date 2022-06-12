Популярная ведущая назвала самые любимые места для путешествий по России

Телеведущая Ирена Понарошку назвала курорт Красная Поляна любимым местом в России

Популярная телеведущая Ирена Понарошку, ставшая лицом проекта «Такие места» телеканала «Пятница!», назвала самые любимые места для путешествий по России. Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первым в списке любимых мест в России Понарошку назвала горнолыжный курорт Красная Поляна в Сочи. «Второе место, которое нужно обязательно посетить в России — это Алтай. Я бы рекомендовала остановиться в глемпинге с видом на холмы, лошадок, с шумом горной реки», — добавила она.

По словам телеведущей, третье место в ее списке занимает Санкт-Петербург. «Иностранцам я бы рекомендовала посетить этот город в первую очередь, первее, чем Москву», — отметила она.

Ирена Понарошку — бывший виджей телеканала MTV. Она также работала на канале Europa Plus TV, вела передачу «Мамы в тренде» на телеканале «Мама» и проекты на СТС. С октября 2018 года Понарошку вела рубрику «Телеканал СПА» в «Вечернем Урганте», а также колонку в журнале «Vogue». В 2022 году стала лицом проекта «Такие места» телеканала «Пятница!» и туристического сервиса RUSSPASS, посвященного достопримечательностям и локациям городов и регионов России.