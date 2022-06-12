Популярная ведущая назвала самые любимые места для путешествий по России
Популярная телеведущая Ирена Понарошку, ставшая лицом проекта «Такие места» телеканала «Пятница!», назвала самые любимые места для путешествий по России. Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Первым в списке любимых мест в России Понарошку назвала горнолыжный курорт Красная Поляна в Сочи. «Второе место, которое нужно обязательно посетить в России — это Алтай. Я бы рекомендовала остановиться в глемпинге с видом на холмы, лошадок, с шумом горной реки», — добавила она.
По словам телеведущей, третье место в ее списке занимает Санкт-Петербург. «Иностранцам я бы рекомендовала посетить этот город в первую очередь, первее, чем Москву», — отметила она.
Ирена Понарошку — бывший виджей телеканала MTV. Она также работала на канале Europa Plus TV, вела передачу «Мамы в тренде» на телеканале «Мама» и проекты на СТС. С октября 2018 года Понарошку вела рубрику «Телеканал СПА» в «Вечернем Урганте», а также колонку в журнале «Vogue». В 2022 году стала лицом проекта «Такие места» телеканала «Пятница!» и туристического сервиса RUSSPASS, посвященного достопримечательностям и локациям городов и регионов России.