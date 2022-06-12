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Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ

Минобороны опубликовало кадры работы Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что авиационные удары российские военные наносили с дистанции более пяти километров. В результате были уничтожены пункт управления и бронированная техника украинских подразделений

Варвара Кошечкина
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