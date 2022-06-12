Лукашенко поздравил Путина

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил коллегу Владимира Путина с Днем России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщает ТАСС.

Белорусский лидер отметил высокий уровень доверия россиян к политике властей. «Патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу — достойный ответ на предпринимаемые в отношении России недружественные действия», — говорится в послании.

Лукашенко также выразил уверенность, что «россияне, как это было неоднократно в истории, стойко преодолеют все трудности и испытания».

Ранее с Днем России Путина поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. В распространенном ЦТАК послании сообщалось, что Пхеньян выражает полную поддержку Москве.