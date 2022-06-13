В Кремле назвали главную цель спецоперации России на Украине

Пресс-секретарь Путина Песков назвал главной целью спецоперации России защиту ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, в чем заключается главная цель специальной военной операции России на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Песков назвал ключевой задачей России на Украине защиту Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «В целом защита республик — это главная цель специальной военной операции», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков не ответил на вопрос о дополнительной поддержке ДНР и переадресовал его в Минобороны России.

Ранее 13 июня власти ДНР запросили у России «дополнительные союзнические силы». Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, Киев перешел все грани, использовав запрещенные методы ведения войны при последних обстрелах Донецка.