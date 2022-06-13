Российские ПВО за сутки сбили восемь беспилотников Украины

В Минобороны сообщили, что российские ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили восемь украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, слова которого приводит ТАСС.

Представитель ведомства уточнил, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Шевченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, Бородоярское Харьковской области, Старомихайловка, Опытное Донецкой народной республики (ДНР), Смоляниново, Попасная, Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР). В том числе, по его словам, ПВО сбили «Байрактар ТБ-2» в районе Луганска.

Ранее Конашенков заявил, что российская авиация за сутки поразила пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, авиация также уничтожила более 120 бойцов ВСУ, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 автомобилей.