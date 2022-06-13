Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские ПВО за сутки сбили восемь беспилотников Украины

В Минобороны сообщили, что российские ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили восемь украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, слова которого приводит ТАСС.

Представитель ведомства уточнил, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Шевченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, Бородоярское Харьковской области, Старомихайловка, Опытное Донецкой народной республики (ДНР), Смоляниново, Попасная, Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР). В том числе, по его словам, ПВО сбили «Байрактар ТБ-2» в районе Луганска.

Ранее Конашенков заявил, что российская авиация за сутки поразила пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, авиация также уничтожила более 120 бойцов ВСУ, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 автомобилей.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Комментарии отключены
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Решивший заказать проституток житель Подмосковья лишился почти миллиона рублей
В США заявили о «медвежьей услуге» Вашинтона Киеву
Украинский генерал назвал Крымский мост целью номер один
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.