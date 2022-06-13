Минобороны РФ сообщило, что российская авиация за сутки уничтожила более 120 бойцов ВСУ

Российская авиация за сутки поразила пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК «Бук-М1» вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса „Бук-М1“ в районе Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР), а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, авиация также уничтожила более 120 бойцов ВСУ, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 автомобилей.

Ранее Конашенков заявил, что ВС уничтожили еще семь реактивных систем залпового огня (РЗСО) и одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Он уточнил, что техника была дислоцирована в районе Артемовска (Бахмут), Славянска, Соледара и населенного пункта Соль.