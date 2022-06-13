Минобороны России отчиталось об уничтожении украинских РЗСО и станции РЭБ в ДНР

Минобороны России сообщило, что ВСУ лишились еще семи РЗСО и станции РЭБ на территории ДНР

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили еще семь реактивных систем залпового огня (РЗСО) и одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, уничтоженная техника была дислоцирована в районе Артемовска (Бахмут), Славянска, Соледара и населенного пункта Соль. Работали подразделения российских ракетных войск и артиллерии.

«Поражено 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневые позиции артиллерийских подразделений ВСУ», — отчитался Конашенков.

Ранее стало известно об уничтожении места временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки на территории Луганской народной республики. Также были поражены две батареи реактивных систем залпового огня, находившихся в районе населенного пункта Прогресс и Волчеяровка.