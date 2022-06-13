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Российские военные уничтожили украинские РСЗО и иностранных наемников в ЛНР

Минобороны заявило об уничтожении украинских РСЗО и места дислокации иностранных наемников

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские военные уничтожили две украинские батареи РСЗО и место дислокации иностранных наемников в ЛНР. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В докладе сказано, что разбито место временной дислокации иностранных наемников — это произошло в районе Федоровки в ЛНР. Также поражены две батареи реактивных систем залпового огня, находившихся в районе Прогресса в Харьковской области и Волчеяровки (ЛНР).

Ранее Конашенков рассказал, что российские военные поразили боевую технику США и ЕС в ДНР. ВС России ликвидировали ее высокоточными ракетами вблизи железнодорожной станции Удачное в ДНР.

11 июня также была разбита база иностранных наемников в Харьковской области. Как отмечал Конашенков, российские ВКС нанесли удар по базе иностранных наемников в районе Андреевки под Харьковом и уничтожили ее.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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