Российские военные уничтожили украинские РСЗО и иностранных наемников в ЛНР

Минобороны заявило об уничтожении украинских РСЗО и места дислокации иностранных наемников

Российские военные уничтожили две украинские батареи РСЗО и место дислокации иностранных наемников в ЛНР. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В докладе сказано, что разбито место временной дислокации иностранных наемников — это произошло в районе Федоровки в ЛНР. Также поражены две батареи реактивных систем залпового огня, находившихся в районе Прогресса в Харьковской области и Волчеяровки (ЛНР).

Ранее Конашенков рассказал, что российские военные поразили боевую технику США и ЕС в ДНР. ВС России ликвидировали ее высокоточными ракетами вблизи железнодорожной станции Удачное в ДНР.

11 июня также была разбита база иностранных наемников в Харьковской области. Как отмечал Конашенков, российские ВКС нанесли удар по базе иностранных наемников в районе Андреевки под Харьковом и уничтожили ее.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.