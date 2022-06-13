Минобороны сообщило, что ВС России поразили большое число техники США и ЕС в ДНР

Российские военные поразили боевую технику США и ЕС в ДНР. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, ВС России ликвидировали боевую технику США и ЕС, которая поставлялась Украине, высокоточными ракетами вблизи железнодорожной станции Удачное в ДНР.

Как отметил Конашенков, также было разбито место временной дислокации иностранных наемников — это произошло в районе Федоровки в ЛНР. Помимо этого, сбиты две батареи реактивных систем залпового огня, находившихся в районе Прогресса в Харьковской области и Волчеяровки (ЛНР).

Минобороны России ранее также показало группу российской огневой поддержки поисково-спасательного отряда с Ми-8 и поражение бойцов ВСУ. На представленных кадрах видно, как проходит работа огневой поддержки, которая помогает боевым вертолетам армейской авиации во время вылетов. На записи показано, как российские солдаты поднимаются в вертолет, на их касках закреплены георгиевские ленты.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.