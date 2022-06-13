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Группу огневой поддержки с Ми-8 и поражение бойцов ВСУ показали на видео

Минобороны показало на видео группу огневой поддержки с Ми-8 и поражение боевиков ВСУ

Минобороны России показало группу российской огневой поддержки поисково-спасательного отряда с Ми-8 и поражение бойцов ВСУ. Запись в понедельник, 13 июня, оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

На представленных кадрах видно, как проходит работа огневой поддержки, которая помогает боевым вертолетам армейской авиации во время вылетов. На записи показано, как российские солдаты поднимаются в вертолет, на их касках закреплены георгиевские ленты. Также видно, как экипаж вертолета Ми-8, выполняя визуальную разведку, заметил по маршруту полета разведывательно-диверсионную группу противника.

После этого члены огневой поддержки с вертолета Ми-8 открыли огонь на поражение. В сообщении Минобороны сказано, что часть боевиков была поражена, остальная — разделена. В связи с этим военные ВСУ не могли вести огонь с земли по вертолетам ВКС России.

Минобороны России ранее также показало удары самоходных артиллерийских установок «Акация». На кадрах было видно, как российские военные заряжают «Акацию» артиллерийскими снарядами. После этого техника, занявшая огневые позиции, производит несколько выстрелов.

Варвара Кошечкина
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