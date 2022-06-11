Минобороны показало видео стрельбы самоходных установок «Акация» по позициям ВСУ

Минобороны показало стрельбу самоходных артиллерийских установок «Акация» по позициям ВСУ

Минобороны России показало боевую работу самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация». Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как российские военнослужащие заряжают САУ «Акация» артиллерийскими снарядами. После этого техника, занявшая огневые позиции, производит несколько выстрелов.

В Минобороны уточнили, что артиллерийские установки нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их координаты были получены благодаря работе беспилотного летательного аппарата.

Ранее ведомство показало на видео ночную боевую работу реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». На кадрах демонстрируется подготовка боевых машин к стрельбе и ночной залп по военным объектам ВСУ.