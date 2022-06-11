Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало видео стрельбы самоходных установок «Акация» по позициям ВСУ

Минобороны показало стрельбу самоходных артиллерийских установок «Акация» по позициям ВСУ

Минобороны России показало боевую работу самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация». Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как российские военнослужащие заряжают САУ «Акация» артиллерийскими снарядами. После этого техника, занявшая огневые позиции, производит несколько выстрелов.

В Минобороны уточнили, что артиллерийские установки нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их координаты были получены благодаря работе беспилотного летательного аппарата.

Ранее ведомство показало на видео ночную боевую работу реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». На кадрах демонстрируется подготовка боевых машин к стрельбе и ночной залп по военным объектам ВСУ.

Время роста
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Уничтожена база иностранных наемников в Харьковской области
Минобороны показало видео стрельбы самоходных установок «Акация» по позициям ВСУ
Глава ВГА Херсонской области получил российский паспорт
Москвичам пообещали «комфортную погоду с освежающими ливнями» на неделе
Слова президента Сербии об антироссийских санкциях назвали «отпором Шольцу»
Самолет из Москвы вынужденно сел в Красноярске
Капризов рассказал об отношении к себе в НХЛ
В МИД РФ оценили возможность возвращения немецких компаний на российский рынок
Певица МакSим рассказала о восстановлении после комы
Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.