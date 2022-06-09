Минобороны показало на видео стрельбу по позициям ВСУ из РСЗО «Ураган»

МО РФ опубликовало кадры ночной боевой работы РСЗО «Ураган» по уничтожению позиций ВСУ

Минобороны России показало на видео ночную боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

На появившихся кадрах демонстрируются заряжение РСЗО, расстановка боевых машин на позициях и подготовка к стрельбе. Кроме того, показан ночной залп по военным объектам ВСУ.

«В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехники противника», — пояснили в Минобороны.

Ранее ведомство опубликовало видео работы комплексов «Тор-М2» и «Бук-М3» на Украине.

Подчеркивалось, что группировка противовоздушной обороны (ПВО) отслеживает и сбивает все цели, которые представляют угрозу для российских войск и мирных жителей — самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

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