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ООН сделала заявление после обстрелов Донецка со стороны ВСУ

ООН призвала всех участников боевых действий на Украине соблюдать международное право

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сделал заявление после обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ООН призывает все стороны, участвующие в боевых действиях на Украине, соблюдать международное право и обеспечивать безопасность гражданского населения. «Ежедневные обстрелы и бомбардировки привели к потерям среди гражданского населения, от боев пострадали районы, расположенные в непосредственной близости от объектов ООН», — подчеркнул он.

Дюжаррик также призвал все стороны конфликта соблюдать нормы международного права и защищать гражданское население. Он отметил, что организация из-за соображений безопасности и бюрократических сложностей ограничена в возможностях оказывать помощь мирному населению.

Представитель ООН также выразил обеспокоенность из-за данных о боях в Северодонецке, которые «самым серьезным образом» затрагивают оставшихся в этом районе гражданских.

13 июня Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего погибли пять человек. Удары нанесли пятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град» по Куйбышевскому району и четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра по Кировскому району.

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Марина Совина
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