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Донецк подвергся новому обстрелу «Градом»

Украинские войска выпустили пять ракет из «Града» по центру Донецка

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Центр Донецка подвергся новому обстрелу со сторону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и четыре снаряда калибром 122 миллиметра было выпущено по Куйбышевскому району. Кировский район также обстрелян снарядами 122-го калибра.

Советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в разговоре с РИА Новости заявил, что снаряды попали в людный рынок в центре города. «Погибшие за спиной – женщина с ребенком... Только что оказывали помощь раненым. Раненых много – осколки, ожоги. Еще неизвестно, сколько людей там», — рассказал он.

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Виктория Кондратьева
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