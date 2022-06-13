Донецк подвергся новому обстрелу «Градом»

Украинские войска выпустили пять ракет из «Града» по центру Донецка

Центр Донецка подвергся новому обстрелу со сторону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и четыре снаряда калибром 122 миллиметра было выпущено по Куйбышевскому району. Кировский район также обстрелян снарядами 122-го калибра.

Советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в разговоре с РИА Новости заявил, что снаряды попали в людный рынок в центре города. «Погибшие за спиной – женщина с ребенком... Только что оказывали помощь раненым. Раненых много – осколки, ожоги. Еще неизвестно, сколько людей там», — рассказал он.