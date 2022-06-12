Стало известно об обстреле детского сада в ЛНР

При ночном обстреле Стаханова в ЛНР оказались повреждены детсад и 11 многоквартирных домов

В результате ночного обстрела города Стаханова Луганской народной республики (ЛНР) оказались повреждены детский сад «Светлячок» и 11 многоквартирных домов. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Тelegram-канале.

Кроме того, при обстреле были повреждены семь частных домов.

10 июня сообщалось, что число погибших в Стаханове из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло 22 человек. Кроме того, еще четверо граждан получили ранения.

В городе повреждено и разрушено девять объектов жилого сектора и шесть объектов инфраструктуры. По данным представительства ЛНР в СЦКК, Стаханов был обстрелян из реактивных систем залпового огня «Ураган». В частности, были повреждены больница, стадион, общежитие, жилые здания. Попавший в многоэтажный дом снаряд привел к обрушению двух этажей.