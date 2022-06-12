Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно об обстреле детского сада в ЛНР

При ночном обстреле Стаханова в ЛНР оказались повреждены детсад и 11 многоквартирных домов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В результате ночного обстрела города Стаханова Луганской народной республики (ЛНР) оказались повреждены детский сад «Светлячок» и 11 многоквартирных домов. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Тelegram-канале.

Кроме того, при обстреле были повреждены семь частных домов.

10 июня сообщалось, что число погибших в Стаханове из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигло 22 человек. Кроме того, еще четверо граждан получили ранения.

В городе повреждено и разрушено девять объектов жилого сектора и шесть объектов инфраструктуры. По данным представительства ЛНР в СЦКК, Стаханов был обстрелян из реактивных систем залпового огня «Ураган». В частности, были повреждены больница, стадион, общежитие, жилые здания. Попавший в многоэтажный дом снаряд привел к обрушению двух этажей.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В России исключили появление ядерного оружия у Украины
Устройство заложили и взорвали вблизи ГУ МВД в Мелитополе
Стало известно об обстреле детского сада в ЛНР
В WADA прокомментировали дело Валиевой
Немцы раскритиковали Шольца за планы посетить Киев
Танцующий «мастер кунг-фу» на платформе МЦД попал на видео
Горящая веревка отлетела в зрителей во время огненного мероприятия под Воронежем
Под Северодонецком погиб британский наемник из иностранного легиона ВСУ
Оценена возможность приговоренным в ДНР наемникам избежать казни без помилования
Украина проложила маршруты для экспорта зерна через Польшу и Румынию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.