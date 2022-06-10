В Стаханове возросло число погибших из-за обстрела со стороны ВСУ

Число погибших в Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ достигло 22 человек

Число погибших в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 22 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.

По данным ведомства, еще 4 человека получили ранения. В городе повреждено и разрушено 9 объектов жилого сектора и 6 объектов инфраструктуры. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Стаханов был обстрелян из реактивных систем залпового огня «Ураган», ракеты имели фугасную боевую часть.

В частности, в результате обстрела были повреждены больница, стадион, общежитие, жилые здания. Попавший в многоэтажный дом снаряд привел к обрушению двух этажей.

Ранее стало известно, что в Стаханове из-за обстрела обрушилось два этажа многоквартирного дома, под завалами оказались мирные жители.