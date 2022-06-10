Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Стаханове возросло число погибших из-за обстрела со стороны ВСУ

Число погибших в Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ достигло 22 человек

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Число погибших в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 22 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.

По данным ведомства, еще 4 человека получили ранения. В городе повреждено и разрушено 9 объектов жилого сектора и 6 объектов инфраструктуры. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Стаханов был обстрелян из реактивных систем залпового огня «Ураган», ракеты имели фугасную боевую часть.

В частности, в результате обстрела были повреждены больница, стадион, общежитие, жилые здания. Попавший в многоэтажный дом снаряд привел к обрушению двух этажей.

Ранее стало известно, что в Стаханове из-за обстрела обрушилось два этажа многоквартирного дома, под завалами оказались мирные жители.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Совфеде предрекли окончательное разрушение военной инфраструктуры Украины
В Госдуме рассказали о работе США над военно-биологическим проектом на Украине
В России оценили риск завоза оспы обезьян иностранными туристами
В России выявили 3678 случаев коронавируса
Российских гребцов-чемпионов дисквалифицировали за допинг
Ученые назвали вызывающие печаль и стресс домашние растения
Посол Украины пообещал обменять приговоренных к смерти британцев
Минобороны заявило об уничтожении пяти украинских беспилотников
Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме Днепр
В Кремле не стали комментировать задержание Митволя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.