Жители Стаханова оказались под завалами из-за обстрела

Штаб теробороны ЛНР сообщил о жителях Стаханова, оказавшихся под завалами из-за обстрела

В Стаханове мирные жители оказались под завалами из-за обстрела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб теробороны Луганской народной республики (ЛНР).

По данным штаба, в результате обстрела Стаханова произошло обрушение двух верхних этажей жилого дома. «Под завалами находятся люди. Силами МЧС ЛНР производится разбор завалов по адресам», — сообщили в организации.

В конце мая стало известно об обстреле Стаханова со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». В результате удара погиб один человек, восемь — пострадали.

Также сообщалось, что под обстрел в Стаханове попал дом престарелых. В результате в здании начался пожар, есть погибшие и пострадавшие.