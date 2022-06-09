Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Жители Стаханова оказались под завалами из-за обстрела

Штаб теробороны ЛНР сообщил о жителях Стаханова, оказавшихся под завалами из-за обстрела

Фото: Жители Стаханова / РИА Новости

В Стаханове мирные жители оказались под завалами из-за обстрела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб теробороны Луганской народной республики (ЛНР).

По данным штаба, в результате обстрела Стаханова произошло обрушение двух верхних этажей жилого дома. «Под завалами находятся люди. Силами МЧС ЛНР производится разбор завалов по адресам», — сообщили в организации.

В конце мая стало известно об обстреле Стаханова со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». В результате удара погиб один человек, восемь — пострадали.

Также сообщалось, что под обстрел в Стаханове попал дом престарелых. В результате в здании начался пожар, есть погибшие и пострадавшие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На Украине раскрыли ежедневные потери ВСУ
Россияне описали эмоции от ремонта жилья
Кремле рассказал об отключении поставок газа отказавшимся платить в рублях
Четырехкратный олимпийский чемпион из России обратился к Клебо
Сторона Джонни Деппа заявила о намерении актера простить долг Эмбер Херд
В Совфеде оценили идею наказывать студентов-целевиков за плохие оценки
Подготовка «Макдоналдса» к открытию в московском ТЦ попала на видео
Россиянам дали совет по хранению валюты при введении банком комиссии
Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов
Выдачу российских паспортов попросили организовать в Энергодаре и Бердянске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.