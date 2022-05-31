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ЛНР заявила о погибших при обстреле дома престарелых

Власти ЛНР сообщили о погибших и раненых при обстреле дома престарелых в Стаханове
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Власти Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о погибших и раненых при обстреле дома престарелых в городе Стаханов, передает ТАСС.

«Сейчас идет спасательная операция. Есть, к сожалению, и погибшие, и раненые, сейчас устанавливается полностью вся картина происходящего: откуда били, кто бил», — заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Владимир Киселев.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что женщина и ребенок погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. За три месяца боевых действий войска РФ заняли часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также Херсонскую область.

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Алевтина Запольская
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