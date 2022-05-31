В ДНР сообщили о гибели женщины и ребенка из-за обстрелов ВСУ

В ДНР сообщили, что из-за обстрела Макеевки со стороны ВСУ погибли женщина и ребенок

Ребенок погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным СЦКК ДНР, под обстрелом в микрорайоне Первомайский погиб ребенок 2017 года рождения. Женщина попала под огонь ВСУ на улице Кировоградской.

Ранее в ДНР сообщили, что Донецк подвергается самым массированным обстрелам со стороны украинских войск с 2014 года. По словам замминистра информации Донецкой народной республики Даниила Безсонова, в городе больше нет безопасных районов или зон.

Глава республики Денис Пушилин ранее заявлял, что спецоперацию на севере ДНР необходимо ускорить, так как Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки и Горловки.