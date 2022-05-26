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В ДНР заявили о необходимости ускорить спецоперацию на севере республики

Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости ускорить спецоперацию на севере республики

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что спецоперацию на севере ДНР необходимо ускорить, поскольку Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки и Горловки.

Пушилин отметил, что северное направление является очень важным в контексте поставок воды и обеспечения ей городов Донецка, Макеевки и Горловки. «Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», — пояснил он.

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Глава ДНР также допустил, что украинские военные могут взорвать гидроузлы. «Поэтому нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водоснабжение — прим. «Ленты.ру»), по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно — с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями», — добавил политик.

Ранее Пушилин сообщил, что силы ДНР уже вошли на территорию Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины. При этом он подчеркнул, что нельзя защитить Донбасс, лишь выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик.

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Алевтина Запольская
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