Пушилин рассказал о продвижении армии ДНР

Пушилин заявил, что армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области

Армия Донецкой народной республики (ДНР) уже вошла на территорию Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью РИА Новости.

«Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов... я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область. Здесь важно осознавать, что это не освобождение Харькова как такового, что для нас тоже немаловажным является — это возможность защитить республики в полном объеме», — сообщил он.

Он подчеркнул, что нельзя защитить Донбасс, лишь выйдя на границы Донецкой и Луганской республик. «Мы просто отодвинули бы противника», — пояснил он.

По его словам, обстрелы и агрессия со стороны Украины в таком случае продолжались бы неограниченный период времени, приобретая еще большие масштабы с учетом поддержки Украины со стороны коллективного Запада.

«То есть, по сути, то, что делали вдоль линии соприкосновения представители боевиков Украины на протяжении всех тех восьми лет, это бы продолжилось просто на новой линии соприкосновения», — отметил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал возможную «заморозку» конфликта с Россией отложенной войной, и заявил, что об этом не может быть и речи. Он также посчитал ударом в спину предложения украинской стороне отказаться от части своих территорий.