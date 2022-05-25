Украина назвала «заморозку» конфликта отложенной войной

В офисе Зеленского заявили, что не может быть речи о замораживании конфликта

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал возможную «заморозку» конфликта с Россией отложенной войной. Об этом сообщает ТАСС.

«Не может быть и речи о замораживании конфликта. Любая заморозка — это война, отложенная во времени», — заявил Подоляк.

По его словам, мир не заинтересован в продолжительной войне и продовольственном кризисе, который она может вызвать. Советник также посчитал ударом в спину предложения украинской стороне отказаться от части своих территорий.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции, целями которой были заявлены демилитаризация и денацификация страны. За три месяца российские войска заняли Херсонскую область, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Западные страны ввели пять пакетов санкций против РФ.

19 мая Италия передала генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

Первый этап предполагает прекращения огня, второй — демилитаризацию фронта, переговоры по нейтральному статусу Украины и ее вступление в Евросоюз. На третьем этапе предлагается возвращение в состав Украины Крыма и республик Донбасса на условиях полной автономности. Четвертый этап предусматривает заключение соглашения о мире и безопасности в Европе, который будет регулировать отношения между Россией и Евросоюзом. Россия должна будет отвести войска с занятых территорий в обмен на отмену санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения Италии оторваны от реальности. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал разработанный в Риме план графоманством, а пункт о возвращении Крыма Украине — хамством и поводом начать полноценную войну.