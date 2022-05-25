МИД России назвал предложения Италии по Украине оторванными от реальности

Представитель МИД Захарова назвала предложения Италии по Украине оторванными от реальности

Предложения Италии по урегулированию конфликта на Украине оторваны от реальности, посчитала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Она добавила, что выдвинутые варианты урегулирования ситуации «сложно воспринимать всерьез». «Вызывает удивление предположение, что Москву могли бы заинтересовать, как пишут, мирные инициативы, которые во главу угла ставят логику дальнейшего ужесточения санкций против РФ и продолжения военной поддержки киевского режима», — высказалась Захарова.

Она также заявила, что в министерстве не получали этот план от Италии, он был изучен на основе публикаций в СМИ.

При этом 23 мая замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине, и он будет рассмотрен.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал «дешевым прожектерством» план Италии по урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, авторов создаваемых в интересах НАТО планов по мирному урегулированию ситуации следует посылать «в известном направлении».

Италия в середине мая заявила о создании четырехэтапного плана мирного урегулирования на Украине.

На первом этапе в Италии предложили добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. Далее предполагается демилитаризация фронта и проведение переговоров по международному нейтральному статусу Украины, обсуждение «территориальных вопросов» конфликта между Россией и Украиной и заключение соглашения о мире и безопасности в Европе, который будет регулировать отношения между Россией и Евросоюзом.