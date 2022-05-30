В ДНР заявили о самых массированных обстрелах Донецка с 2014 года

Замминистра ДНР Безсонов: Донецк подвергается самым массированным обстрелам с 2014 года

Донецк подвергается самым массированным обстрелам со стороны украинских войск с 2014 года. Об этом заявил замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов, передает РИА Новости.

По его словам, город никогда не был мирным, уже девятый год «по южным и юго-западным окраинам Донецка проходит фронт». Однако сейчас происходит серьезное обострение и в городе больше нет безопасных районов или зон, рассказал Безносов.

Ранее замминистра информации ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из американских гаубиц. «Они применяли вчера и сегодня по Донецку гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, это американские гаубицы, калибр натовского образца», — сказал Безсонов.

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