Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили о самых массированных обстрелах Донецка с 2014 года

Замминистра ДНР Безсонов: Донецк подвергается самым массированным обстрелам с 2014 года

Фото: U.S. Department of Defense / Globallookpress.com

Донецк подвергается самым массированным обстрелам со стороны украинских войск с 2014 года. Об этом заявил замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов, передает РИА Новости.

По его словам, город никогда не был мирным, уже девятый год «по южным и юго-западным окраинам Донецка проходит фронт». Однако сейчас происходит серьезное обострение и в городе больше нет безопасных районов или зон, рассказал Безносов.

Ранее замминистра информации ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из американских гаубиц. «Они применяли вчера и сегодня по Донецку гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, это американские гаубицы, калибр натовского образца», — сказал Безсонов.

Здесь и сейчас


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Советник всех президентов России ушел из Кремля
Британские медики опубликовали рекомендации по борьбе с оспой обезьян
Эрдоган пообещал оказывать поддержку для продолжения переговоров РФ и Украины
Хирург перечислил основные способы борьбы с ожирением
В Южной Осетии приостановили указ о референдуме по присоединению к России
УЕФА расследует беспорядки перед финалом Лиги чемпионов
Зеленский раскритиковал ЕС за задержку шестого пакета антироссийских санкций
Бывший глава СБУ Харькова рассказал о постановке фейка с пограничным столбом
Шольц назвал условие для ослабления санкций против России
Стало известно об исключении из санкций запрета на покупку недвижимости
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.