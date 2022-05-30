В ДНР заявили об обстреле Донецка из американских гаубиц

Замминистра информации ДНР заявил об обстреле Донецка из американских гаубиц M-777

Замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из американских гаубиц. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они применяли вчера и сегодня по Донецку гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, это американские гаубицы, калибр натовского образца», — сказал Безсонов.

Ранее Минздрав ДНР сообщил, что в результате обстрела Донецка погибли три человека, пострадали 18.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца российские войска заняли часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также Херсонскую область.