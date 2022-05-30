В ДНР заявили об обстреле Донецка из американских гаубиц
Замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из американских гаубиц. Об этом сообщает РИА Новости.
«Они применяли вчера и сегодня по Донецку гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, это американские гаубицы, калибр натовского образца», — сказал Безсонов.
Ранее Минздрав ДНР сообщил, что в результате обстрела Донецка погибли три человека, пострадали 18.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца российские войска заняли часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также Херсонскую область.