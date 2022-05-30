Власти ДНР уточнили число погибших при обстреле Донецка

Минздрав ДНР сообщил, что в результате обстрела Донецка погибли три человека

Власти Донецкой народной республики (ДНР) уточнили число погибших при обстреле Донецка. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Минздрава ДНР.

«В результате обстрела погибли три человека, из которых один ребенок», — заявили в министерстве.

Кроме того, пострадали 18 человек, в том числе двое детей.

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что при обстреле погибли шесть человек, в том числе подросток 2009 года рождения. «По информации военных экспертов, работающих на местах обстрелов в центре Донецка, противник применил артиллерию калибра 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч" с кассетным боеприпасом», — рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Следственный комитет России начал расследование.