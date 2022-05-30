При обстреле Донецка погиб подросток

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели подростка при обстреле Донецка

При обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб подросток 2009 года рождения, количество умерших возросло до шести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

По данным ведомства, огнем со стороны украинских военных были повреждены две школы и гимназия. Число раненых возросло до 14.

«По информации военных экспертов, работающих на местах обстрелов в центре Донецка, противник применил артиллерию калибра 155 миллиметров, а также две ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч" с кассетным боеприпасом», — пояснили ситуацию в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

29 мая сообщалось, что при обстреле Донецка украинскими военными пострадали женщина и ребенок. Обстрел велся крупнокалиберными боеприпасами, одни из них попал в частный жилой дом.