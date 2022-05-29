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Женщина и годовалый ребенок пострадали от обстрела Донецка со стороны Украины

Женщина и годовалый ребенок пострадали от прямого попадания ВСУ в Донецке

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Женщина и годовалый ребенок пострадали из-за обстрела украинских войск Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет РИА Новости.

Боеприпас, выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в сторону Донецкой народной республики (ДНР), попал в частный жилой дом по улице Сандомирская. «В результате прямого попадания ранения получили женщина 1988 года рождения и ребенок 2021 года рождения», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось об обстреле Донецка крупнокалиберными снарядами.

Также украинские военные выпустили 100 снарядов из БМ-21 «Град» по Золотому-5 в Луганской народной республике (ЛНР). В результате обстрелов погибла женщина, трое граждан получили ранения. Также были повреждены 20 жилых домов, школа и психоневрологический диспансер.

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Марина Совина
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