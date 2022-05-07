Украинские войска за сутки выпустили сто снарядов по населенному пункту в ЛНР

ЛНР в СЦКК: украинские войска за стуки выпустили сто снарядов «Града» по Золотому-5

Украинские военные за сутки выпустили сто снарядов из БМ-21 «Град» по Золотому-5. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

По данным представителей ЛНР, в результате обстрелов погибла женщина, трое граждан получили ранения. Также повреждены 20 жилых домов, школа и психоневрологический диспансер.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили пять ракет из «Града» по Ясиноватой в Донецкой народной республике. Ясиноватая находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней есть крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.