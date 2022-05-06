Украинские войска выпустили пять ракет из «Града» в ДНР

Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 «Град» по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 «Град» по Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 Авдеевка — Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"», — говорится в сообщении.

Ясиноватая находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней есть крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

Ранее Вооруженным силам России удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что БПЛА был уничтожен в районе острова Змеиный.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.