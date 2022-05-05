Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник Bayraktar TB2

Минобороны России отчиталось об уничтожении беспилотника Bayraktar TB2 на Украине

Вооруженным силам России удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом в четверг, 5 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Военнослужащий уточнил, что БПЛА был уничтожен в районе острова Змеиный. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три беспилотника над селом Малая Камышеваха, которое находится в Харьковской области, и городом Северск в Луганской народной республике (ЛНР).

2 мая Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный. Тогда же российским войскам удалось сбить еще четыре украинских беспилотника в Харьковской области и в границах Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.