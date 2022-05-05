Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник Bayraktar TB2

Минобороны России отчиталось об уничтожении беспилотника Bayraktar TB2 на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженным силам России удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом в четверг, 5 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Военнослужащий уточнил, что БПЛА был уничтожен в районе острова Змеиный. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три беспилотника над селом Малая Камышеваха, которое находится в Харьковской области, и городом Северск в Луганской народной республике (ЛНР).

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

2 мая Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный. Тогда же российским войскам удалось сбить еще четыре украинских беспилотника в Харьковской области и в границах Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин извинился за слова Лаврова о «еврейской крови» у Гитлера
Лукашенко предупредил Украину о «еще более серьезном» российском оружии
Орбан обвинил Еврокомиссию в угрозе единству Евросоюза из-за российской нефти
Болгария попросит об отсрочке на введение нефтяного эмбарго
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
В Подмосковье ребенок пострадал от выстрела из пневматического оружия
Представитель Абрамовича выступил с заявлением о продаже «Челси»
Учительница стала звездой OnlyFans и разбогатела на продаже откровенных видео
Венгрия отказалась поддержать новый пакет санкций против России
Российские пивоварни остановили работу из-за хакеров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.