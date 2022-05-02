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Три украинских беспилотника сбили в районе острова Змеиный

МО РФ заявило об уничтожении трех беспилотников «Байрактар» в районе острова Змеиный

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Силами противовоздушной обороны (ПВО) России в районе острова Змеиный были уничтожены три украинских ударных беспилотника «Байрактар». Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2"», — заявил он.

По его словам, еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты в Харьковской области, а также в границах Донецкой народной республики.

Ранее Конашенков также сообщил, что в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены 36 военных объектов Украины. В их числе пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад.

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Андрей Ставицкий
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