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Россия уничтожила военные объекты в районе украинского нацформирования «Айдар»

МО РФ заявило об уничтожении техники ВСУ в районе Александровки нацформирования «Айдар»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня уничтожила 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе в районе Александровки, которую занимает нацистское формирование «Айдар». Об этом заявил журналистам в понедельник, 2 мая, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего удалось российской армии удалось поразить 36 военных объектов Украины, отметили в Минобороны. В их числе пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад.

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Также были перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч» в районах Изюм, Топольское и Малая Камышеваха, добавил Конашенков.

1 мая Минобороны рассказало, что российские ПВО уничтожили две «Точки-У» и два Су-24М Украины.

По словам представителя российского военного ведомства, два бомбардировщика Су-24М Украины были сбиты в районе села Петровское Харьковской области.

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Анна Щербакова
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